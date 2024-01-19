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15:29, 19 января 2024Россия

Площадь пожара на загоревшейся из-за дрона ВСУ нефтебазе выросла почти вдвое

Площадь пожара в Клинцах под Брянском выросла до 1,8 тысячи квадратных метров

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Площадь пожара в Клинцах Брянской области выросла почти в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

Если ранее площадь возгорания составляла один квадратный километр, то по состоянию на 15:30 она увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров.

Пожар на нефтебазе начался утром 19 января. Возгорание возникло после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, который при посадке сбросил боеприпас.

Глава Брянской области Александр Богомаз публиковал видео пылающей нефтебазы. Известно, что один из резервуаров на территории предприятия обрушился. В тушении пожара задействованы 140 пожарных и сотрудников МЧС.

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      Марк Леонов
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