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13:45, 19 января 2024Россия

Появилось фото обрушившегося после атаки ВСУ нефтяного резервуара под Брянском

Богомаз опубликовал фото обрушившегося после атаки ВСУ нефтяного резервуара

Фото: МЧС России / Telegram-канал «AV БогомаZ»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал фотографию обрушившегося после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтяного резервуара. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

На кадре видны охваченные огнем емкости для нефтепродуктов. Одна из них обрушилась. Также на фото запечатлены пожарные, которые тушат водой возгорание.

По словам Богомаза, на данный момент с огнем борются больше 140 человек. Пожарно-спасательные подразделения готовятся к тому, чтобы применить пенную атаку.

Пожар на нефтебазе начался утром 19 января. Возгорание возникло после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала украинский дрон, который при посадке сбросил боеприпас. Позднее появилась информация, что площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.

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      Никита Абрамов
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