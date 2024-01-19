Брянский губернатор опубликовал видео горящей нефтебазы после попытки атаки ВСУ

Брянский губернатор Богомаз показал видео пожара на нефтебазе из-за дрона ВСУ

Брянский губернатор Александр Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале видео мощного пожара на нефтебазе, возникшего после попытки атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах, которые показал губернатор, видно огромный столб черного дыма, а также горящие резервуары с топливом. Богомаз уточнил, что огонь охватил уже четыре резервуара.

«Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме», — сообщил он.

Пожар вспыхнул утром 19 января. Из сообщения Богомаза известно, что пожар возник после того, как система радиоэлектронной борьбы нейтрализовала дрон ВСУ, но при посадке тот сбросил боеприпас. Известно, что к тушению возгорания уже привлекли пожарный поезд.