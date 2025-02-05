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05:10, 5 февраля 2025Из жизни

Мужчина лишился пениса во время жестокого похищения и поделился жутким опытом

В США мужчина пережил жестокое похищение и пытки из-за несуществующего клада
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Steve Harvey / Unsplash

Житель США по имени Майкл пережил похищение больше 13 лет назад и остался травмирован на всю жизнь после жестоких пыток из-за несуществующего клада. Жутким опытом он поделился с Daily Mail.

В октябре 2012 года Майкл владел успешной аптекой, где продавалась медицинская марихуана, и сожительствовал с Мэри Барнс. Мэри рассказала, что их двоих похитили ночью. Угрожая паре дробовиком, преступники связали руки и ноги Мэри и Майкла стяжками, заткнули их рты кляпами и завязали им глаза. После они отвели их в фургон, привезли в пустыню Мохаве и бросили на песок.

Похитители не трогали Мэри, но пытали Майкла с помощью паяльной лампы и электрошокера. Тогда же они отрезали мужчине пенис и облили его отбеливателем. Прежде чем уйти, преступники оставили в пустыне нож, и Мэри воспользовалась этим. Ей удалось освободить ноги и добежать до дороги. Женщина остановила машину помощника шерифа и сообщила ему о произошедшем. Майклу оказали медицинскую помощь, но он навсегда лишился пениса.

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В ходе расследования помощникам шерифа удалось выяснить, что за похищением и пытками Майкла стоял Хоссейн Найери. Понаблюдав за Майклом, он без каких-либо доказательств уверился, что тот скрывает в пустыне Мохаве клад в размере миллиона долларов (около ста миллионов рублей). Похитители пытали мужчину, чтобы узнать, где тот прячет деньги. Однако у Майкла никогда не было никаких сокровищ в песках.

Полиции удалось поймать Найери и его сообщников. Найери приговорили к пожизненному тюремному заключению в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в 1995 году в штате Висконсин, США, сосед организовал похищение девочки и скрывался с ней от полиции три месяца. Повзрослевшая жертва рассказала, что преступник заставлял ее учиться, за все ошибки избивал и разрешал смотреть телевизор, только если она сексуально удовлетворяла его.

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