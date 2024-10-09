Похищенная соседом в 13 лет женщина поделилась подробностями пережитого

В США пережившая похищение женщина рассказала о нем спустя 29 лет

В 1995 году в штате Висконсин, США, сосед организовал похищение девочки и скрывался с ней от полиции три месяца. Спустя 29 лет женщина поделилась подробностями пережитого с изданием Daily Mail.

Одержимость Стивена Оливера девочкой по имени Джессика Малленберг развилась, когда ей было восемь лет. Тогда он работал помощником учителя в школе, куда она ходила. Оливер так хотел быть близок к ней, что купил дом напротив дома, в котором она жила. Он также основал клуб творческого письма и стал в нем наставником девочки. Когда Малленберг было 13 лет, он с разрешения родителей взял ее с собой якобы на встречу с заинтересовавшимся ее рассказом издателем. На самом деле это было предлогом, чтобы похитить девочку.

По словам повзрослевшей Малленберг, она поняла, что что-то идет не так, когда неожиданно уснула в машине, а, проснувшись, оказалась связана веревками. Оливер заявил, что теперь ее зовут Синди Джонсон, а его следует называть Дейвом и говорить окружающим, что он ее отец. Угрожая ей ножом, мужчина перевез ее в Техас. Он поселился с Малленберг в отеле, постриг ее и покрасил.

Мужчина запрещал девочке пользоваться телефоном и заставлял ее учиться. За ошибки или нарушение правил он избивал Малленберг, оскорблял ее и твердил, что она «плохая девочка». Ради просмотра телевизора девочке приходилось сексуально удовлетворять Оливера. Малленберг спасли после того, как один из менеджеров отеля узнал мужчину по ориентировкам полиции. Когда за девочкой приехали, она не могла вспомнить, что ее настоящее имя Джессика Малленберг.

После ареста Оливера приговорили к 40 годам тюремного заключения. Его жертве сейчас 42 года, она замужем и растит двух детей. Она призналась, что до сих пор борется с посттравматическим расстройством.

Ранее сообщалось, что в США полицейские установили личность женщины, чьи останки нашли 50 лет назад. Она оказалась одной из жертв известного маньяка Сэмюэла Литтла, на счету у которого не меньше 90 женщин.