Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:25, 9 октября 2024Из жизни

Похищенная соседом в 13 лет женщина поделилась подробностями пережитого

В США пережившая похищение женщина рассказала о нем спустя 29 лет

Фото: Joey McLeister / Star Tribune via Getty Images

В 1995 году в штате Висконсин, США, сосед организовал похищение девочки и скрывался с ней от полиции три месяца. Спустя 29 лет женщина поделилась подробностями пережитого с изданием Daily Mail.

Одержимость Стивена Оливера девочкой по имени Джессика Малленберг развилась, когда ей было восемь лет. Тогда он работал помощником учителя в школе, куда она ходила. Оливер так хотел быть близок к ней, что купил дом напротив дома, в котором она жила. Он также основал клуб творческого письма и стал в нем наставником девочки. Когда Малленберг было 13 лет, он с разрешения родителей взял ее с собой якобы на встречу с заинтересовавшимся ее рассказом издателем. На самом деле это было предлогом, чтобы похитить девочку.

По словам повзрослевшей Малленберг, она поняла, что что-то идет не так, когда неожиданно уснула в машине, а, проснувшись, оказалась связана веревками. Оливер заявил, что теперь ее зовут Синди Джонсон, а его следует называть Дейвом и говорить окружающим, что он ее отец. Угрожая ей ножом, мужчина перевез ее в Техас. Он поселился с Малленберг в отеле, постриг ее и покрасил.

Материалы по теме:
Преступники заживо похоронили дочь бизнесмена ради выкупа. Как 20-летняя девушка три с половиной дня выживала под землей?
Преступники заживо похоронили дочь бизнесмена ради выкупа.Как 20-летняя девушка три с половиной дня выживала под землей?
4 мая 2022
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022
«Боже, помоги простить их» Как 26 американских школьников оказались погребенными заживо в грузовике, но смогли выжить
«Боже, помоги простить их»Как 26 американских школьников оказались погребенными заживо в грузовике, но смогли выжить
28 августа 2022

Мужчина запрещал девочке пользоваться телефоном и заставлял ее учиться. За ошибки или нарушение правил он избивал Малленберг, оскорблял ее и твердил, что она «плохая девочка». Ради просмотра телевизора девочке приходилось сексуально удовлетворять Оливера. Малленберг спасли после того, как один из менеджеров отеля узнал мужчину по ориентировкам полиции. Когда за девочкой приехали, она не могла вспомнить, что ее настоящее имя Джессика Малленберг.

После ареста Оливера приговорили к 40 годам тюремного заключения. Его жертве сейчас 42 года, она замужем и растит двух детей. Она призналась, что до сих пор борется с посттравматическим расстройством.

Ранее сообщалось, что в США полицейские установили личность женщины, чьи останки нашли 50 лет назад. Она оказалась одной из жертв известного маньяка Сэмюэла Литтла, на счету у которого не меньше 90 женщин.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина вывезла обломки сбитого тяжелого беспилотника «Охотник». Запад может изучить новейшие стелс-технологии России

      Россияне заставили Уилла Смита закрыть комментарии в соцсетях

      Минобороны России заявило об ударах по объектам энергетики Украины

      Эрдоган назвал Израиль террористической организацией

      Иранские депутаты запросили разрешение на создание ядерного оружия из-за угроз Израиля

      Масштабы пожара на нефтебазе в Феодосии выросли

      На Земле началась очередная магнитная буря

      Два брата оштрафованы за видео с нарушением ПДД и стрельбой

      Карпин отреагировал на возможный матч против пакистанских футболистов

      Собчак рассказала об общении с Ивлеевой после скандала с «голой вечеринкой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше