На первую леди Франции захотели подать в суд. Незадолго до этого журналистка назвала жену Макрона мужчиной

Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка подаст на нее в суд, слушание в мае

Французская журналистка Наташа Рей, которая назвала супругу президента страны Эммануэля Макрона мужчиной, подаст на первую леди в суд. Об этом сообщил адвокат женщины Франсуа Данглеан.

Журналистку, как отмечалось, привлекли к ответственности за слова о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Правозащитник назвал приговор мошенническим.

Данглеан сказал, что в скором времени должна быть подана жалоба против супруги лидера Франции, ее брата Жана-Мишеля Тронье, а также против их адвоката и трех судей. По его словам, все они «сфальсифицировали процесс».

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Рей пообещала раскрыть доказательства того, что жена Макрона — бывший мужчина

О расследовании Наташи Рей стало широко известно в декабре 2021 года, после интервью на YouTubе-канале Амандин Руа (настоящее имя — Дельфин Жегусс), называющей себя экстрасенсом. В ходе беседы журналистка сообщила, что в течение нескольких лет занимается поиском информации по «настоящей» биографии жены президента Франции. Рей заявила, что Брижит на самом деле родилась мужчиной, который при рождении получил имя Жан-Мишель.

Вскоре после этого первая леди Франции подала на Рей и Жегусс в суд с требованием выплатить компенсацию за посягательство на неприкосновенность частной жизни. В сентябре 2024 года суд одобрил иск первой леди Франции.

В итоге Рей и Жегусс приговорили к штрафу в размере 500 евро за клевету. Также их обязали выплатить супруге Макрона 8 тысяч евро в качестве компенсации. По версии следствия, Рей подготовила клеветнические материалы про супругу Макрона, а Жегусс занималась их распространением.

Рей успела попросить убежище в России после слов о жене Макрона

В начале февраля стало известно о том, что Рей хочет переехать в Россию. Об этом сообщил ее адвокат. Данглеан уточнял, что Рей просит политического убежища.

Адвокат отметил, что в течение трех лет его подзащитная вела расследование с целью проверки официальной биографии жены Макрона, а затем показала его данные в сети. По словам Данглеана, судебный процесс в отношении Рей проводился с нарушениями, в связи с чем он пообещал обратиться в Европейский суд по правам человека.

В свою очередь, депутат Петр Толстой, отвечая на слова адвоката Данглеана, заявил, что от Рей пока не было никаких обращений. Также он напомнил, что вопросы гражданства решает непосредственно президент России.

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Недавно появилось еще одно расследование о трансгендерности жены президента Франции

Еще одна журналистка Кэндис Оуэнс недавно обнародовала часть расследования о якобы смене пола Брижит Макрон. В нем были подсвечены моменты из жизни первой леди Франции и ее семьи.

В том числе было раскрыто, что супругой Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье — родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. При этом сама Брижит якобы пропала без вести еще в 1961-м. У первой леди Франции, как отмечалось, даже нет ни одной совместной фотографии с братом.

Я бы поставила всю свою профессиональную репутацию на тот факт, что Брижит Макрон на самом деле мужчина Кэндис Оуэнс журналистка

Оуэнс, насколько известно, в свое время она работала с сайтом InfoWars правого конспиролога Алекса Джонса. Женщина поддерживает однополые браки, она против ограничения прав на ношение оружия и, будучи чернокожей, высказывается негативно о движении Black Lives Matter.