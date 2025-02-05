Французская журналистка Наташа Рей, которая назвала супругу президента страны Эммануэля Макрона мужчиной, подаст на первую леди в суд. Об этом сообщил адвокат женщины Франсуа Данглеан.
Журналистку, как отмечалось, привлекли к ответственности за слова о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Правозащитник назвал приговор мошенническим.
Данглеан сказал, что в скором времени должна быть подана жалоба против супруги лидера Франции, ее брата Жана-Мишеля Тронье, а также против их адвоката и трех судей. По его словам, все они «сфальсифицировали процесс».
Рей пообещала раскрыть доказательства того, что жена Макрона — бывший мужчина
О расследовании Наташи Рей стало широко известно в декабре 2021 года, после интервью на YouTubе-канале Амандин Руа (настоящее имя — Дельфин Жегусс), называющей себя экстрасенсом. В ходе беседы журналистка сообщила, что в течение нескольких лет занимается поиском информации по «настоящей» биографии жены президента Франции. Рей заявила, что Брижит на самом деле родилась мужчиной, который при рождении получил имя Жан-Мишель.
Вскоре после этого первая леди Франции подала на Рей и Жегусс в суд с требованием выплатить компенсацию за посягательство на неприкосновенность частной жизни. В сентябре 2024 года суд одобрил иск первой леди Франции.
В итоге Рей и Жегусс приговорили к штрафу в размере 500 евро за клевету. Также их обязали выплатить супруге Макрона 8 тысяч евро в качестве компенсации. По версии следствия, Рей подготовила клеветнические материалы про супругу Макрона, а Жегусс занималась их распространением.
Рей успела попросить убежище в России после слов о жене Макрона
В начале февраля стало известно о том, что Рей хочет переехать в Россию. Об этом сообщил ее адвокат. Данглеан уточнял, что Рей просит политического убежища.
Адвокат отметил, что в течение трех лет его подзащитная вела расследование с целью проверки официальной биографии жены Макрона, а затем показала его данные в сети. По словам Данглеана, судебный процесс в отношении Рей проводился с нарушениями, в связи с чем он пообещал обратиться в Европейский суд по правам человека.
В свою очередь, депутат Петр Толстой, отвечая на слова адвоката Данглеана, заявил, что от Рей пока не было никаких обращений. Также он напомнил, что вопросы гражданства решает непосредственно президент России.
Недавно появилось еще одно расследование о трансгендерности жены президента Франции
Еще одна журналистка Кэндис Оуэнс недавно обнародовала часть расследования о якобы смене пола Брижит Макрон. В нем были подсвечены моменты из жизни первой леди Франции и ее семьи.
В том числе было раскрыто, что супругой Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье — родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. При этом сама Брижит якобы пропала без вести еще в 1961-м. У первой леди Франции, как отмечалось, даже нет ни одной совместной фотографии с братом.
Я бы поставила всю свою профессиональную репутацию на тот факт, что Брижит Макрон на самом деле мужчина
Оуэнс, насколько известно, в свое время она работала с сайтом InfoWars правого конспиролога Алекса Джонса. Женщина поддерживает однополые браки, она против ограничения прав на ношение оружия и, будучи чернокожей, высказывается негативно о движении Black Lives Matter.