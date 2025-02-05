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00:37, 5 февраля 2025Бывший СССР

На Украине предупредили о скором распаде «искусственного государства»

Медведчук: Румыния и другие соседи Украины уверены в ее скором распаде
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Румыния, Болгария и другие соседние с Украиной страны считают ее искусственным государством и уверены в ее скором и неминуемом распаде, после чего поделят ее территории между собой. Об этом в статье для «Комсомольской правды» предупредил председатель совета организации «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Соседи уверены в распаде "вымышленного государства"», — сказал он. Политик привел в пример слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, который назвал Украину «Украинской Советской Социалистической Республикой», намекая на искусственность этой страны.

Медведчук подчеркнул, что лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов придерживается такого же мнения. По мнению болгарского политика, Украина в скором времени распадется, после чего Болгария сможет предъявить территориальные претензии на Южную Бессарабию.

Ранее Медведчук заявил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский потеряли свою значимость в планах президента США Дональда Трампа. «США собирают "свои" земли, и Украина в них не входит», — считает политик.

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