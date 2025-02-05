Медведчук: Украина и Зеленский потеряли значимость для Трампа

Украина и ее президент Владимир Зеленский потеряли свою значимость в планах президента США Дональда Трампа. Об этом председатель совета организации «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в своей статье для издания «Комсомольская правда».

«Политика нового президента [США] ясна — усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих. И тут для режима Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала. США собирают "свои" земли, и Украина в них не входит», — считает политик.

По его словам, Зеленский обязательно получит свой «выстрел в спину» со стороны западных союзников, поскольку основная цель конфликта для США уже достигнута и «клин между Россией и Европой» уже вбит. Зеленский допустил серьезную ошибку, поскольку думал, что его «будут содержать вечно», добавил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что происходящая катастрофа на территории республики напоминает Руину. Руина — период в XVII веке, характеризующийся распадом казацких военно-политических формирований.