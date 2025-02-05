Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:48, 5 февраля 2025Ценности

Названа самая модная верхняя одежда на весну 2025 года

Vogue: Весной 2025 года будут актуальны замшевые куртки и тренчкоты
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Редакторы французской версии Vogue назвали самую модную верхнюю одежду на весну 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне в рамках возрождающегося интереса к стилю бохо-шик актуальными окажутся куртки из популярного в 1970-х годах материала — замши. Отмечается, что подобные изделия включили в свои коллекции такие бренды, как Miu Miu, Prada, Fendi и Coperni.

В то же время в числе трендов будут куртки из денима и искусственного меха, а также наряды из кожи. Кроме того, данный список пополнили тренчкоты и ветровки, представленные марками Victoria Beckham, Dior и Yves Saint Laurent и Gucci.

Ранее в феврале сообщалось, что одно модное в 1970-х пальто вновь стало трендом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

      51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа

      В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

      В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года при одном условии

      Фитнес-эксперт перечислила уважительные причины для отмены тренировки

      Минобороны показало уничтожение «Искандером» склада ВСУ в Сумской области

      Россиянку осудили за расправу над новорожденным ребенком

      На Украине мать погибшего в ТЦК мобилизованного обвинила военкомов в пытках

      Раскрыты детали очной ставки между Пашаевым и мужем «королевы марафонов»

      Трамп собрался обнулить доходы Ирана от продажи нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше