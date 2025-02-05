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12:04, 5 февраля 2025Экономика

Непогода обрушилась на российский регион

На Сахалин обрушился мощный снежный циклон, часть жителей осталась без света
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости

На Сахалин обрушился мощный снежный циклон. Из-за непогоды часть жителей осталась без света, а школы пришлось перевести на удаленку, сообщили в правительстве российского региона, пишет aif.ru.

В южных районах Сахалинской области наблюдается сильная метель с порывами ветра, превышающими 20 метров в секунду. Губернатор Валерий Лимаренко поручил перевести все коммунальные, дорожные и экстренные службы в режим повышенной готовности. Особый упор в регионе сделали на расчистку дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров, чтобы пешеходам и транспорту было проще передвигаться.

Из-за налипшего снега утром 5 февраля отключились сети низкого напряжения в Корсакове и селе Соловьевка — без света остались 30 человек. Также из-за метелей пришлось ограничить движение общественного транспорта и перевести десятки школ на дистанционное обучение.

Все медицинские учреждения при этом работают в штатном режиме, запасов топлива должно хватить минимум на трое суток. Скорая помощь в Южно-Сахалинске, Долинске и Томари работает без сбоев. Ведется расчистка территории больниц, уточнили власти региона.

Ранее в МЧС предупредили, что на Сахалинскую область надвигается циклон. На территории Курильского и Южно-Курильского районов порывы ветра, по прогнозам специалистов, могут достигать 25 метров в секунду.

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