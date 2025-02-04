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07:49, 4 февраля 2025Экономика

Жителей российского региона предупредили об опасной погоде

МЧС: На Сахалинскую область обрушатся снегопады, ветер усилится до 25 м/с
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pixabay

Во вторник, 4 февраля, на Сахалинскую область обрушатся сильные снегопады, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Об опасной погоде предупреждает жителей управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Спасатели предупредили, что на Сахалин надвигается циклон. На территории Холмского, Невельского, Долинского, Корсаковского, Анивского районов и городе Южно-Сахалинске ожидаются сильный снег и метель. Порывы ветра на побережьях достигнут 17-22 метров в секунду.

Помимо этого, мощные осадки и ветер ожидаются на территории Курильского и Южно-Курильского районов — там скорость порывов может достигать 20-25 метров в секунду, уточнили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о рекордно высоком атмосферном давлении. Максимальные показатели за всю историю наблюдений ожидаются 8 февраля — барометры могут показать 775-776 миллиметров ртутного столба.

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