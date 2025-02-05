Номинацию Борисова на «Оскар» объяснили

Кинокритик Сычев: Борисова номинировали на «Оскар» за яркие международные работы

Кинокритик Сергей Сычев объяснил номинацию российского актера Юры Борисова, сыгравшего в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера, на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению Сычева, иностранные эксперты могли оценить работу артиста и в других международных лентах. «Мне кажется, что Борисов все-таки получил номинацию во многом как-то по совокупности, потому что у него за несколько лет вышло несколько ярких именно международных работ», — сказал кинокритик, отметив, что в «Аноре» Борисов сыграл хорошо, но «ничего такого не показал из того, чего он не делал бы раньше».

Он также описал Борисова словами «тот русский, который всем нравится». «И в "Аноре" играет сильно похожий образ», — добавил Сычев.

Ранее Юра Борисов признался, что ему непривычна шумиха, которая возникла вокруг его игры в фильме «Анора».