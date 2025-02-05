Россиянке выплатили 2 миллиона рублей за затопленную квартиру

Жительница Новосибирска отвоевала 2 млн рублей за затопленную квартиру

Жительница Новосибирска смогла отвоевать у управляющей компании компенсацию размером 2 миллиона рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Судебные разбирательства продолжались два года. Коммунальная авария произошла в новом жилищном комплексе в центре города. Трубы канализации дали течь, когда хозяйки не было дома — в тот момент она находилась с ребенком на отдыхе в Таиланде. Затопление обнаружила ее подруга, когда пришла полить цветы. В санузле от сырости вздулась краска. Последствия протечки можно было наблюдать даже в прихожей — там отошли плинтуса, вздулась мебель, испортился паркет, дверные проемы, а также виднелась плесень. На стенах штукатурка отошла на высоте до полутора метров. Разгерметизировалась труба и у соседей. Как выяснилось, подвел резиновый уплотнитель на ревизионном люке, его удалось поменять по гарантии.

Как установила экспертиза, которую собственница провела за свой счет, причиной залива стала протечка в общедомовом трубопроводе. Однако в управляющей компании с этим не согласились. Спор разрешил суд, встав на сторону истца. В итоге с УК взыскали 2,1 миллиона рублей компенсации, не считая морального вреда и судебных расходов.

Компенсацию в несколько сотен тысяч рублей ранее присудили затопленному жителю столицы. Москвичу удалось отвоевать у обслуживающей организации почти 760 тысяч рублей. Договориться о выплате лично с УК не получилось, поэтому собственнику пришлось обратиться в суд.