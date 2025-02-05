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10:17, 5 февраля 2025Ценности

Оксана Самойлова показала на камеру откровенное декольте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фанатам видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя супруга рэпера Джигана поделилась в сторис роликом, на котором запечатлела себя в облегающем боди, оформленном белыми рюшами и глубоким декольте. Инфлюэнсерша позировала перед камерой, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

«Это пижама. Я давно ее купила и только сейчас нашла. Выглядит странно», — прокомментировала знаменитость свой наряд.

В январе Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные мужские качества. Тогда бизнесвумен рассказала, что ценит в мужчинах чувство юмора и деньги.

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