Ольга Серябкина снялась в шубе поверх бюстгальтера

Российская певица Ольга Серябкина снялась в шубе поверх нюдового бюстгальтера

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя поп-исполнительница позировала на размещенных кадрах, расположившись на заднем сиденье автомобиля. Она предстала перед камерой в нюдовом бюстгальтере, поверх которого надела объемную бежево-серую шубу. Также знаменитость примерила легинсы в тон бра, белые остроносые сапоги-чулки на шпильках и очки с широкими затемненными линзами.

В то же время она уложила волосы в пучок, подчеркнула губы розовым блеском и нанесла на ногти бордовый лак. При этом в подписи звезда указала, что 6 февраля выйдет их с рэпером Бастой клип. Совместную песню «Ветер дорог» артисты презентовали в январе текущего года.

В январе Ольга Серябкина также показала на фото, как в бикини попарилась в бане.