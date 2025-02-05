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14:49, 5 февраля 2025Россия

Пассажир российского поезда высказался об СВО и поплатился

В Саратовской области суд оштрафовал мужчину за дискредитацию армии в поезде
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Саратовской области пассажир поезда Кисловодск — Киров негативно высказался о специальной военной операции (СВО) и поплатился: суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщается на сайте районного суда российского региона.

Согласно протоколу, вечером 31 января между мужчиной и другим пассажиром произошел конфликт, в ходе которого подсудимый публично заявил, что «он против проведения специальной военной операции и желает поддержать Украину». Свою вину обвиняемый признал и заявил, что раскаивается.

В суде подчеркнули, что признаков уголовного преступления в действиях мужчины нет, и они попадают под административную статью о дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее в Тюмени 45-летнюю медсестру оштрафовали на две тысячи рублей за запись в личном блокноте. По информации суда, в изъятой записной книжке правоохранители нашли украинский лозунг. На заседании женщина заявила, что «попала под плохое влияние СМИ Украины».

ЖЗЛ
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