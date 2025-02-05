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08:11, 5 февраля 2025Мир

В Румынии назвали два условия для мира на Украине

Депутат ЕП Шошоакэ: Для мира на Украине необходимо признание исторических реалий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Мир на Украине невозможен без признания исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Киева. Такое мнение высказала евродепутат, лидер партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости.

Она уточнила, что речь идет, в частности, о территориях Румынии. Также, по словам Шошоакэ, для достижения мира необходимо, чтобы в переговорах по урегулированию конфликта принимали участие законные представители Украины.

«Нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы [Владимир] Зеленский не мог быть заменен», — считает она.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас Украина как никогда близка к миру и делает все возможное, чтобы приблизить его. Он отметил, что Киев понес огромные потери, но смог «защитить независимость».

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