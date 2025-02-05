Назван процент готовых первыми написать мужчине россиянок

PR-директор Mamba Красильникова: Лишь 15 % россиянок первыми пишут мужчине

Только 15 процентов россиянок готовы первыми начать диалог с мужчиной на сайте знакомств. Об этом «Ленте.ру» эксклюзивно рассказала PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.

Эксперт предположила, что женщины редко начинают общение в переписке, так как в России до сих пор сильны негативные стереотипы о женском одиночестве и невостребованности. Поэтому, по ее мнению, мужской отказ после редкого шага навстречу может быть для женщин особенно чувствительным.

При этом, отметила Красильникова, мужчины сталкиваются с отказами чаще, из-за чего у них тоже может пропасть все желание знакомиться. «Они обычно более активны — они чаще лайкают, пишут первыми и приглашают на свидания. Это требует усилий, поэтому у мужчин выгорание от отказов наступает быстрее, и они могут восприниматься ими болезненно», — пояснила она.

Представительница дейтинг-сервиса призвала не унывать из-за неудачных попыток познакомиться и помнить, что отказ потенциального партнера не значит, что с человеком что-то не так. Тем не менее, если такое происходит постоянно, она предложила попробовать пересмотреть стиль общения, поставить другую фотографию или сменить описание профиля.

Красильникова добавила, что иногда вероятность отказа можно предсказать еще до начала общения. Она посоветовала внимательно присмотреться к анкете потенциального партнера и не тратить время, если цели общения, взгляды на жизнь и другие важные для человека факторы не совпадают.

Также эксперт назвала признаки, при которых стоит прервать общение. «Когда переписка не вызывает радости или интереса, а наоборот — ощущается неловкость, скука или агрессия, то, возможно, стоит задуматься о прекращении диалога», — подчеркнула Красильникова. Она призвала прекращать общение вежливо и спокойно, а также по возможности сделать комплимент человеку и пожелать ему найти свою пару.

Ранее Красильникова отметила, что нужно быть честным с собой и другими, чтобы найти себе пару в приложении для знакомств. По ее словам, часто ничего не получается у тех, кто сидит там из-за скуки, стремления вступить в брак «потому что пора», а также желания забыть бывшего партнера.