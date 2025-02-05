Президент Колумбии сделал выбор между кокаином и виски

Президент Колумбии Петро: Кокаин запрещен, потому что он из Латинской Америки

Кокаин запрещен, потому что он производится в Латинской Америке, а не потому что он хуже виски. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро, передает газета Semana.

В частности, Петро пожаловался, что не понимает причины борьбы с данным видом наркотиков. По его словам, алкоголь, сигареты и электронные сигареты опаснее кокаина. Если бы его потребление было легализовано, продолжил он, страны Латинской Америки могли бы потратить эти средства на собственное развитие. Сделанный колумбийским лидером выбор между кокаином и виски вызвал шквал критики и запустил в стране дискуссии об идее легализации наркотика.

27 января Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами. Власти страны согласились на этот шаг после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами Боготе из-за ее нежелания принимать беженцев.