Против обвиненного в расправе над пасынком россиянина возбудили еще одно дело

СК: Против обвиненного в расправе над пасынком калининградца завели второе дело

Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении мужчины, обвиненного в расправе над семилетним пасынком в Черняховске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области.

Дело заведено по пункту «в» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего») УК РФ.

По версии следствия, 25 декабря 2024 года мужчина, находясь по месту жительства, сломал руку 12-летней падчерице. Рентген девочке был сделан только 12 января 2025 года, после чего ее госпитализировали. При этом родители запретили потерпевшей рассказывать причину получения травмы, а попросили ее сказать, что она упала с лестницы.

Пасынка мужчина избил вечером 1 февраля, а наутро обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Жену он убедил замаскировать преступление под безвестное исчезновение, и она подала заявление в полицию.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ. Он признал вину.

