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20:31, 4 февраля 2025Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над пасынком дал признательные показания

СК: Житель Черняховска убил пасынка из-за отказа выполнять физупражнения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Подозреваемый в расправе над пасынком россиянин и раньше избивал людей

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Мужчина, которого подозревают в расправе над семилетним пасынком в Черняховске, дал признательные показания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области.

На допросе задержанный пояснил, что избил мальчика якобы из-за его отказа выполнять физические упражнения. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и не выжил.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным следствия, вечером 1 февраля подозреваемый нанес мальчику побои, а утром обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Тогда мужчина убедил жену замаскировать преступление под безвестное исчезновение, и та подала заявление в полицию.

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