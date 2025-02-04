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11:32, 4 февраля 2025Силовые структуры

Появились подробности расправы отчима над пасынком в российском городе

СК: Отчим забил до смерти мальчика и спрятал тело в болоте Черняховска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Расправившийся с пасынком россиянин показал место сокрытия тела

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Черняховске 42-летний отчим избил семилетнего пасынка, когда его матери не было дома, а затем спрятал тело в болото. Подробности расправы «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области.

В ходе расследования установлено, что вечером 1 февраля в квартире по месту жительства мужчина избил ребенка, а утром обнаружил, что мальчик не подает признаков жизни. Мужчина убедил жену подать заявление в полицию о пропаже сына, а сам тем временем спрятал тело на болоте и создавал видимость активного поиска мальчика.

Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он задержан. Его жена подозревается в укрывательстве преступления — она знала о случившемся, но заявила об исчезновении сына. Семья на профилактическом учете не состояла. Следователи намерены оценить работу органов опеки и профилактики.

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