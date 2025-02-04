Появились подробности расправы отчима над пасынком в российском городе

СК: Отчим забил до смерти мальчика и спрятал тело в болоте Черняховска

В Черняховске 42-летний отчим избил семилетнего пасынка, когда его матери не было дома, а затем спрятал тело в болото. Подробности расправы «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области.

В ходе расследования установлено, что вечером 1 февраля в квартире по месту жительства мужчина избил ребенка, а утром обнаружил, что мальчик не подает признаков жизни. Мужчина убедил жену подать заявление в полицию о пропаже сына, а сам тем временем спрятал тело на болоте и создавал видимость активного поиска мальчика.

Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он задержан. Его жена подозревается в укрывательстве преступления — она знала о случившемся, но заявила об исчезновении сына. Семья на профилактическом учете не состояла. Следователи намерены оценить работу органов опеки и профилактики.