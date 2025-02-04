Расправившийся с пасынком россиянин показал место сокрытия тела

Тело 7-летнего мальчика, убитого отчимом в Черняховске, найдено в болоте

В Калининградской области найдено тело семилетнего мальчика, пропавшего в Черняховске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Ребенка нашли в болоте после того, как 42-летний отчим показал следователям место сокрытия тела. В управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области предоставили оперативное видео с допроса мужчины.

На кадрах мужчина находится в кабинете следователя. Он говорит, что вечером 1 февраля в семье был конфликт.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура области контролирует расследование уголовного дела.

4 февраля сообщалось о задержании россиянина по подозрению в расправе над пасынком. По предварительным данным, мать мальчика не участвовала в совершении преступления.

Утром 3 февраля она обратилась в полицию и заявила о пропаже сына. По ее словам, он ушел из дома накануне вечером после ссоры с родителями и не вернулся. После обращения женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.