Отчим оказался причастен к исчезновению российского мальчика

СК задержал отчима за убийство 7-летнего мальчика в Черняховске

В Калининградской области следователи задержали мужчину по подозрению в причастности к расправе над семилетним мальчиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

После исчезновения ребенка было установлено, что к этому причастен его отчим. На допросе он заявил, что вечером 1 февраля в семье был конфликт.

Следователи и криминалисты выехали к месту сокрытия тела. По предварительным данным, мать мальчика не участвовала в совершении преступления.

Утром 3 февраля она обратилась в полицию и заявила о пропаже сына. По ее словам, он ушел из дома накануне вечером после ссоры с родителями и не вернулся. После обращения женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

31 января сообщалось, что в Москве 11-летняя внучка с ножом расправилась со своей 75-летней бабушкой из-за запрета пойти гулять.