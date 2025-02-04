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13:49, 4 февраля 2025Силовые структуры

Мать пропавшего в российском городе мальчика оказалась причастна к его расправе

СК: Мать убитого отчимом в Черняховске мальчика привлекут за укрывательство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились подробности расправы отчима над пасынком в российском городе

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Мать семилетнего мальчика, с которым расправился отчим в Черняховске, привлекут к уголовной ответственности за укрывательство преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 42-летний сожитель избил ребенка в присутствии матери, а когда мальчик перестал дышать, женщина обратилась с заявлением в полицию о пропаже сына. Супруги вместе вынесли тело в мусорном пакете и сбросили в болото, сообщает Telegram-канал SHOT. Отчим также избил старшую дочь женщины — 12-летнюю девочку госпитализировали с переломом ключицы.

По данным следствия, вечером 1 февраля в квартире по месту жительства мужчина нанес мальчику побои, а утром обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Мужчина убедил жену замаскировать преступление под безвестное исчезновение.

Однако правоохранительные органы установили его причастность к расправе и задержали. Семья на профилактическом учете не состояла. Следователи намерены оценить работу органов опеки и профилактики.

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