Мать пропавшего в российском городе мальчика оказалась причастна к его расправе

СК: Мать убитого отчимом в Черняховске мальчика привлекут за укрывательство

Начало событий в новости Появились подробности расправы отчима над пасынком в российском городе

Мать семилетнего мальчика, с которым расправился отчим в Черняховске, привлекут к уголовной ответственности за укрывательство преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 42-летний сожитель избил ребенка в присутствии матери, а когда мальчик перестал дышать, женщина обратилась с заявлением в полицию о пропаже сына. Супруги вместе вынесли тело в мусорном пакете и сбросили в болото, сообщает Telegram-канал SHOT. Отчим также избил старшую дочь женщины — 12-летнюю девочку госпитализировали с переломом ключицы.

По данным следствия, вечером 1 февраля в квартире по месту жительства мужчина нанес мальчику побои, а утром обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Мужчина убедил жену замаскировать преступление под безвестное исчезновение.

Однако правоохранительные органы установили его причастность к расправе и задержали. Семья на профилактическом учете не состояла. Следователи намерены оценить работу органов опеки и профилактики.