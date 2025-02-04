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17:51, 4 февраля 2025Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над пасынком россиянин и раньше избивал людей

В Калининградской области подозреваемый в убийстве пасынка и ранее избивал людей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калининградской области подозреваемый в расправе над пасынком и ранее избивал людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на свой источник.

По данным канала, раньше он встречался с девушкой и избивал ее при родителях. Она сбежала из Черняховска из-за его преследований. Другая знакомая обвинила его в связях с криминальным миром и употреблении наркотических веществ.

По информации источника RT, мать ребенка, с которым он расправился, работала в одном из пунктов выдачи маркетплейсов, 1 февраля она уволилась. Отчим работал водителем в организации.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 42-летний сожитель избил ребенка в присутствии матери, а когда мальчик перестал дышать, женщина обратилась с заявлением в полицию о пропаже сына. Супруги вместе вынесли тело в мусорном пакете и сбросили в болото, сообщает Telegram-канал SHOT. Отчим также избил старшую дочь женщины — 12-летнюю девочку госпитализировали с переломом ключицы.

По данным следствия, вечером 1 февраля в квартире по месту жительства мужчина нанес мальчику побои, а утром обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Мужчина убедил жену замаскировать преступление под безвестное исчезновение.

Ранее сообщалось, что мать пропавшего в российском городе мальчика оказалась причастна к его расправе.

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