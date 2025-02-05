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18:13, 5 февраля 2025Бывший СССР

Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Путин внес на ратификацию в ГД договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу (ГД) договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ). Соответствующий документ опубликован на сайте.

Текст договора и сопутствующие документы были внесены на рассмотрение в 17:54 по московскому времени. В пакет документов также входят: пояснительная записка, набор документов, которые утратят силу после принятия договора между Минском и Москвой, а также распоряжение президента России.

«Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», говорится в тексте пояснительной записки.

Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией был подписан в Минске 6 декабря 2024 года во время 25-летия празднования создания СГ. В документе прописан порядок действий при возникновении угрозы двум странам.

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