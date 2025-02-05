Работавшего в 90-х годах киллера одной из банд осудили на 14 лет

В Нижнем Тагиле киллера, убивавшего бандитов в 90-е годы, осудили на 14 лет

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 61-летнего местного жителя — киллера и одного из участников банды, — к 14 годам лишения свободы за серию расправ в 90-х годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Как установил суд, с 1993 по 2001 годы мужчина организовал в Нижнем Тагиле банду из четырех человек для нападения на граждан и организации, а также для совершения умышленных расправ.

По информации правоохранителей, в октябре 1995 года по указанию главаря банды осужденный и его соучастник выстрелили в мужчину, который, как они полагали, причастен к расправе над одним из знакомых лидера банды. Затем, в октябре 1996 года, двое участников банды расправились с другим мужчиной, а потом на улице выстрелили в местного жителя и его телохранителя. За это они получили вознаграждение от своего лидера в размере 20 тысяч долларов.

60-летний мужчина признан виновным по статье 102 УК РСФСР («Умышленное убийство двух лиц и более, по предварительному сговору, группой лиц, совершенное из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него в пользу потерпевшей один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники силовых структур задержали двух бизнесменов, причастных к организации заказной расправы над конкурентом в 1999 году.