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16:26, 5 февраля 2025Культура

Раскрыт гонорар Никиты Джигурды

Продюсер Дворцов: Актер Никита Джигурда получает 800 тысяч рублей за выступление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов назвал сумму, которую российский артист Никита Джигурда получает за выступление. Его комментарий приводит портал «Страсти».

Медиаменеджер отметил, что давно дружит с актером. «Гонорары у него от 800 тысяч рублей и выше, это за одно посещение мероприятия или его ведение. Если рассматривать в целом, он, мне кажется, сейчас ушел в такой, можно сказать, последний закат», — сказал Дворцов, уточнив, что на сегодняшний день Джигурда «мало куда выезжает» и «не выходит на публичное обозрение».

Ранее Никита Джигурда назвал свое включение в список угроз безопасности Украины наградой и признанием заслуг.

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