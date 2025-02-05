Раскрыт гонорар Никиты Джигурды

Продюсер Сергей Дворцов назвал сумму, которую российский артист Никита Джигурда получает за выступление. Его комментарий приводит портал «Страсти».
Медиаменеджер отметил, что давно дружит с актером. «Гонорары у него от 800 тысяч рублей и выше, это за одно посещение мероприятия или его ведение. Если рассматривать в целом, он, мне кажется, сейчас ушел в такой, можно сказать, последний закат», — сказал Дворцов, уточнив, что на сегодняшний день Джигурда «мало куда выезжает» и «не выходит на публичное обозрение».
Ранее Никита Джигурда назвал свое включение в список угроз безопасности Украины наградой и признанием заслуг.