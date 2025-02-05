Раскрыт гонорар Никиты Джигурды

Продюсер Дворцов: Актер Никита Джигурда получает 800 тысяч рублей за выступление

Продюсер Сергей Дворцов назвал сумму, которую российский артист Никита Джигурда получает за выступление. Его комментарий приводит портал «Страсти».

Медиаменеджер отметил, что давно дружит с актером. «Гонорары у него от 800 тысяч рублей и выше, это за одно посещение мероприятия или его ведение. Если рассматривать в целом, он, мне кажется, сейчас ушел в такой, можно сказать, последний закат», — сказал Дворцов, уточнив, что на сегодняшний день Джигурда «мало куда выезжает» и «не выходит на публичное обозрение».

Ранее Никита Джигурда назвал свое включение в список угроз безопасности Украины наградой и признанием заслуг.