Раскрыты сроки презентации мирного плана Трампа по Украине

Bloomberg: США представят мирный план Трампа по Украине на следующей неделе

США представят мирный план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине в ходе Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Черновик плана по урегулированию конфликта будет представлен союзникам спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом», — передает агентство.

Как отмечают авторы материала, источники не раскрыли детали формата обсуждений предметного плана Трампа по украинскому кризису.

Ранее Келлог сообщил, что планирует посетить Мюнхенскую конференцию. Он добавил, что в ходе мероприятия намерен встретиться с американскими союзниками, которые готовы работать с Вашингтоном над разрешением украинского кризиса.

