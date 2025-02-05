Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 5 февраля 2025Мир

Раскрыты сроки презентации мирного плана Трампа по Украине

Bloomberg: США представят мирный план Трампа по Украине на следующей неделе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

США представят мирный план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине в ходе Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Черновик плана по урегулированию конфликта будет представлен союзникам спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом», — передает агентство.

Как отмечают авторы материала, источники не раскрыли детали формата обсуждений предметного плана Трампа по украинскому кризису.

Ранее Келлог сообщил, что планирует посетить Мюнхенскую конференцию. Он добавил, что в ходе мероприятия намерен встретиться с американскими союзниками, которые готовы работать с Вашингтоном над разрешением украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-мэра российского города и его жену нашли застреленными

      Пэм Бонди привели к присяге в качестве министра юстиции США

      Жена бойца СВО пожаловалась на отсутствие помощи в расселении дома с износом 100 %

      Путин тремя словами оценил работу российских военных на курском направлении

      Жену Канье Уэста заметили на прогулке без трусов

      Президент Болгарии раскритиковал ЕС из-за Украины

      Еще одна страна решила по примеру Трампа покинуть международную структуру

      Путин обсудит восстановление исторического центра Курска

      «После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?

      В Грузии ужесточат правила митингов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше