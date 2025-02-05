Росфинмониторинг внес блогера-иноагента в список террористов и экстремистов

Блогер-иноагент Кочкин попал в список экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в свой список террористов и экстремистов блогера Семена Кочкина (в РФ признан иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне указаны данные гражданина: Семен Александрович Кочкин, 21 сентября 1993 года рождения, поселок Вурнары Республики Чувашия.

Блогер ведет Telegram-канал «Сердитая Чувашия», отмечает РИА Новости. Кочкин объявлен в международный розыск. Против него в марте 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») в связи с публикацией поста с порочащими российских военнослужащих сведениями.

28 января сообщалось, что Росфинмониторинг внес журналистку крымско-татарского телеканала ATR Гульсум Халилову в список террористов и экстремистов.