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17:49, 28 января 2025Силовые структуры

Журналистку крымско-татарского телеканала внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналистку Халилову в список террористов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телеканал ATR / YouTube

Росфинмониторинг внес журналистку крымско-татарского телеканала ATR Гульсум Халилову в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Халилова заочно арестована в России за участие в экстремистской организации, уточняет Газета.ру. Эта организация в 2010 году способствовала блокаде Крыма: перекрывала автодорогу и железную дорогу к полуострову, повалила опоры ЛЭП.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в список террористов и экстремистов. Следственный комитет России возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. Сообщалось, что причиной послужила публикация в соцсетях ложных сведений, порочащих память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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