Звезду «Что? Где? Когда?» внесли в список террористов

Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Минюст России внес экс-знатока в реестр иноагентов в декабре 2022 года. В апреле того же года Следственный комитет России возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. Сообщалось, что причиной послужила публикация в соцсетях ложных сведений, порочащих память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

11 октября 2023 года Савеловский суд Москвы оштрафовал Аскерова за нарушение закона об иноагентах.