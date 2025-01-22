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15:49, 22 января 2025Силовые структуры

Звезду «Что? Где? Когда?» внесли в список террористов

Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова внесли в список террористов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Росфинмониторинг внес бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Минюст России внес экс-знатока в реестр иноагентов в декабре 2022 года. В апреле того же года Следственный комитет России возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. Сообщалось, что причиной послужила публикация в соцсетях ложных сведений, порочащих память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

11 октября 2023 года Савеловский суд Москвы оштрафовал Аскерова за нарушение закона об иноагентах.

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