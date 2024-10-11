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16:01, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Звезду «Что? Где? Когда?» оштрафовали

Суд Москвы оштрафовал экс-знатока Аскерова за нарушение закона об иноагентах

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что звезду телеигры признали виновным в нарушении части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Аскеров своевременно не предоставил необходимые сведения о своей работе в уполномоченный орган.

Суд назначил экс-знатоку максимальный штраф, предусмотренный этой статьей. Его размер составил 50 тысяч рублей.

В январе суд также оштрафовал Аскерова за нарушение закона об иноагентах. Сообщалось, что бывший игрок не сопроводил предупреждающей маркировкой видео на личном YouTube-канале.

Минюст внес экс-знатока в реестр иноагентов в декабре 2022 года. В апреле того же года Следственный комитет России возбудил против Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. Сообщалось, что причиной послужила публикация в соцсетях ложных сведений, порочащих память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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