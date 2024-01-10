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10:17, 10 января 2024Интернет и СМИ

Звезду «Что? Где? Когда?» оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд оштрафовал звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова за отсутствие плашки иноагента
Ровшан Аскеров

Ровшан Аскеров. Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего знатока телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на 50 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

Аскерова признали виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Причиной послужило отсутствие плашки иноагента в личном YouTube-канале звезды «Что? Где? Когда?».

Отмечается, что представитель бывшего знатока телепрограммы не пришел в суд.

В сентябре суд уже штрафовал Аскерова по аналогичной статье. Тогда его обязали выплатить 40 тысяч рублей. Кроме того, в августе ему выписали штраф за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.

Минюст добавил Аскерова в перечень иноагентов в декабре 2022 года. Перед этим, в апреле, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении бывшего знатока программы дело о реабилитации нацизма. Как заявили в ведомстве, причиной стала публикация в соцсетях заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В мае 2022 года суд заочно арестовал экс-знатока по делу о реабилитации нацизма.

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      Маргарита Щигарева
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