Звезду «Что? Где? Когда?» оштрафовали на 50 тысяч рублей
Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего знатока телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на 50 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости.
Аскерова признали виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Причиной послужило отсутствие плашки иноагента в личном YouTube-канале звезды «Что? Где? Когда?».
Отмечается, что представитель бывшего знатока телепрограммы не пришел в суд.
В сентябре суд уже штрафовал Аскерова по аналогичной статье. Тогда его обязали выплатить 40 тысяч рублей. Кроме того, в августе ему выписали штраф за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.
Минюст добавил Аскерова в перечень иноагентов в декабре 2022 года. Перед этим, в апреле, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении бывшего знатока программы дело о реабилитации нацизма. Как заявили в ведомстве, причиной стала публикация в соцсетях заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.
В мае 2022 года суд заочно арестовал экс-знатока по делу о реабилитации нацизма.