Звезду «Что? Где? Когда?» оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд оштрафовал звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова за отсутствие плашки иноагента

Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего знатока телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на 50 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

Аскерова признали виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Причиной послужило отсутствие плашки иноагента в личном YouTube-канале звезды «Что? Где? Когда?».

Отмечается, что представитель бывшего знатока телепрограммы не пришел в суд.

В сентябре суд уже штрафовал Аскерова по аналогичной статье. Тогда его обязали выплатить 40 тысяч рублей. Кроме того, в августе ему выписали штраф за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.

Минюст добавил Аскерова в перечень иноагентов в декабре 2022 года. Перед этим, в апреле, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении бывшего знатока программы дело о реабилитации нацизма. Как заявили в ведомстве, причиной стала публикация в соцсетях заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В мае 2022 года суд заочно арестовал экс-знатока по делу о реабилитации нацизма.

