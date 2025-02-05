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18:31, 5 февраля 2025Бывший СССР

Россия сможет применять ядерное оружие в ответ на агрессию против себя и Белоруссии

Москва может применять ядерное оружие в ответ на агрессию против РФ и Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Москва сможет применить ядерное оружие в ответ на агрессию обычным оружием против России и Белоруссии. Об этом говорится в тексте договора о гарантиях безопасности между двумя странами, который в среду, 5 февраля, российский лидер Владимир Путин внес на ратификацию.

Согласно тексту договора, это станет возможным при условии создания угрозы суверенитету двум странам. В тексте также заявляется о том, что Россия и Белоруссия рассматривает ядерное оружие как фактор предотвращения ядерных военных конфликтов.

Кроме того, стороны рассматривают ядерные заряды как средство сдерживания других стран. Документ описывает эти меры в рамках Союзного государства, а не двусторонних отношений Москвы и Минска.

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Текст договора и сопутствующие документы были внесены на рассмотрение в 17:54 по московскому времени.

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