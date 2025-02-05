Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС: На территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 6 по 9 февраля

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный у туристов регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 по 9 февраля на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать до 25 метров в секунду.

Более того, днем 6 и ночью 7 февраля ожидаются снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности.

В частности, сотрудники МЧС рекомендовали гражданам в этот период не выходить в горно-лесную местность, а также к морю, водоемам и на набережные.

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