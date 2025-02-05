Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 5 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС: На территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 6 по 9 февраля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный у туристов регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 по 9 февраля на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать до 25 метров в секунду.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

Более того, днем 6 и ночью 7 февраля ожидаются снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности.

В частности, сотрудники МЧС рекомендовали гражданам в этот период не выходить в горно-лесную местность, а также к морю, водоемам и на набережные.

Ранее стало известно, что россияне продолжили бронировать туры на южные курорты России после разлива мазута в Черном море. Отмечается, что после новогодних праздников россияне стали активно планировать отпуска на будущий год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые фото масштабного обмена пленными между Россией и Украиной

      Раскрыто местонахождение освобожденных из украинского плена российских военных

      На Украине продлили военное положение до российского Дня Победы

      Обвиняемому в расправе над семилетним пасынком россиянину избрали меру пресечения

      Путин отменил межвидовой статус военных округов в России

      В Петербурге захотели утроить штрафы для безбилетников

      Воры украли из трейлера 100 тысяч яиц

      После расправы россиянина над семилетним пасынком возбудили дело о халатности

      В российском наркодиспансере мужчина устроил стрельбу

      Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше