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15:05, 5 февраля 2025Путешествия

Россияне массово устремились в Израиль

Свыше 70 тысяч российских туристов посетили Израиль в 2024 году
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Россияне массово устремились в Израиль, в 2024 году страну посетили свыше 70 тысяч отечественных туристов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе израильского министерства туризма.

В ведомстве отметили, что Россия занимает четвертое место по объему турпотока в Израиль в январе-декабре 2024-го. «За прошедший год страну посетили 72,6 тысячи российских туристов, — говорится в сообщении. — Сейчас мы активно работаем над восстановлением турпотока».

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Всего за 2024 год страну посетила 961 тысяча путешественников. Лидирующую позицию с большим отрывом заняли гости из США (330,3 тысячи человек). За ними следуют Франция (130,7 тысячи) и Великобритания (79,1 тысячи).

Ранее российская путешественница побывала в Израиле и описала некоторые особенности местных домов фразой «лезут глаза на лоб». Девушка рассказала, что в этой стране на входе в дом вешают мезузу — специальный футляр, в который заключается свиток пергамента со словами из Торы. При входе или выходе ее принято целовать.

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