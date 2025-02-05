Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:27, 5 февраля 2025Россия

Россияне показали дома после массовой атаки БПЛА

V1.ru: Жители Красноармейского района показали дома после массовой атаки БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жители Красноармейского района Волгоградской области показали дома после массовой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующие кадры опубликовал региональный портал V1.ru.

На представленном видеоролике россияне демонстрируют, что обломки устройств попали в кровлю жилых построек. «По всему поселку во многих местах выбиты окна и остекление теплиц. Какие-то из этих обломков пробивали навесы, какие-то были горящими», — утверждает одна из местных жительниц.

Как выяснил корреспондент V1.ru, обломки сбитых дронов до сих пор находят во дворах жители СНТ «Буревестник».

В ночь на 3 февраля над Волгоградской областью средствами противовоздушной обороны удалось сбить 25 БПЛА. Губернатор региона Андрей Бочаров пояснил, что в результате падения обломков произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в атакованной дронами Волгоградской области обнаружили беспилотник с парашютом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года. Познер — против, Бастрыкин — за

      Экс-мэра российского города и его жену нашли застреленными

      Путин охарактеризовал ситуацию в Курской области

      Звезда «Склифосовского» рассказала о поездках на метро

      Путин назвал выплаты потерявшим имущество жителям недостаточными

      Путин прокомментировал работу Хинштейна в Курской области

      В России стало меньше денег

      Избившего участника СВО россиянина осудили

      Шансы силового возврата Украиной новых российских регионов оценили

      На Украине заявили о совершенствовании систем РЭБ и ПВО России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше