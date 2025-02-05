Россияне показали дома после массовой атаки БПЛА

Жители Красноармейского района Волгоградской области показали дома после массовой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующие кадры опубликовал региональный портал V1.ru.
На представленном видеоролике россияне демонстрируют, что обломки устройств попали в кровлю жилых построек. «По всему поселку во многих местах выбиты окна и остекление теплиц. Какие-то из этих обломков пробивали навесы, какие-то были горящими», — утверждает одна из местных жительниц.
Как выяснил корреспондент V1.ru, обломки сбитых дронов до сих пор находят во дворах жители СНТ «Буревестник».
В ночь на 3 февраля над Волгоградской областью средствами противовоздушной обороны удалось сбить 25 БПЛА. Губернатор региона Андрей Бочаров пояснил, что в результате падения обломков произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который был ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в атакованной дронами Волгоградской области обнаружили беспилотник с парашютом.