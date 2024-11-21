В атакованном БПЛА регионе России нашли беспилотник необычного цвета с парашютом

В атакованной дронами Волгоградской области нашли беспилотник с парашютом

В Волгоградской области нашли беспилотник необычного цвета. Об этом сообщает издание «В1.ру».

На опубликованных изданием фотографиях видно упавший в поле беспилотник оранжевого цвета. Рядом с ним лежит парашют такой же расцветки.

Издание предполагает, что речь идет о воздушной мишени. Такие дроны используют для тренировки средств противовоздушной обороны.

Находка в поле была сделана на фоне атаки Вооруженных сил Украины по области. Согласно сообщению Минобороны, в ночь на 21 ноября над регионом был перехвачен беспилотник.