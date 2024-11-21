Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 21 ноября 2024Россия

В атакованном БПЛА регионе России нашли беспилотник необычного цвета с парашютом

В атакованной дронами Волгоградской области нашли беспилотник с парашютом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «В1.ру»

В Волгоградской области нашли беспилотник необычного цвета. Об этом сообщает издание «В1.ру».

На опубликованных изданием фотографиях видно упавший в поле беспилотник оранжевого цвета. Рядом с ним лежит парашют такой же расцветки.

Издание предполагает, что речь идет о воздушной мишени. Такие дроны используют для тренировки средств противовоздушной обороны.

Находка в поле была сделана на фоне атаки Вооруженных сил Украины по области. Согласно сообщению Минобороны, в ночь на 21 ноября над регионом был перехвачен беспилотник.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

      Китай закупился российским алюминием на максимальную сумму

      Неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников

      В России предложили модернизировать зенитки 1960 года

      Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

      Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово

      Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

      Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

      На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

      Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше