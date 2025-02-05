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16:21, 5 февраля 2025Экономика

Россияне собрались откладывать на жилье

Level Group: Половина россиян собираются решить жилищный вопрос в 2025 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Около половины россиян планируют в 2025 году заняться решением жилищного вопроса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании Level Group.

Так, 12 процентов респондентов собираются начать откладывать деньги на новую квартиру. Еще 10 процентов планируют продать свое жилье и приобрести новое, три процента — продать квартиру и инвестировать средства в другую сферу, столько же — купить квартиру. Семь процентов россиян уже готовятся переехать в новую квартиру, а 14 процентов хотят начать или завершить ремонт.

51 процент собирающихся покупать жилье планируют воспользоваться ипотекой. 20 процентов планируют продать ради новой квартиры другое имущество, а 15 процентов — рассчитывают на помощь родственников. 15 процентов только задумываются о том, чтобы заняться вопросом жилья до конца года.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» назвали наиболее выгодные для инвестирования в жилье российские города. Лидером топа оказались Сочи.

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