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09:21, 5 февраля 2025Путешествия

Россиянин разбил лагерь в горах Абхазии и бесследно исчез

В горах Абхазии нашли лагерь бесследно исчезнувшего россиянина
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илона Хварцкия / Sputnik / РИА Новости

Россиянин разбил лагерь в горах Абхазии и бесследно исчез, оставив там все вещи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что Алексей Берестенев 1986 года рождения приехал из Тюменской области. Последний раз его видели недалеко от озера Рица. Поздней ночью мужчина зашел к сотрудникам администрации Рицинского национального парка за сигаретами. По словам руководителя парка, вид у россиянина был потерянный.

Наутро Берестенев не объявился, поэтому его пошли проведать, однако на месте лагеря нашли лишь его вещи, в том числе документы. Самого россиянина там не оказалось.

Ранее еще двое российских альпинистов решили взойти на гору Казбек в Грузии и не выжили. Александр П. и Антон С. вышли на маршрут 27 сентября 2024 года, тогда же с ними пропала связь.

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