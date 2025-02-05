Россиянин уговаривал школьниц употреблять наркотики и насиловал их

В Петербурге мужчина уговаривал школьниц употреблять наркотики и насиловал их

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который уговаривал школьниц употреблять наркотики и насиловал их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по шести статьям, среди которых 131 («Изнасилование») и 230 («Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств») УК РФ. Его хотят отправить под стражу.

По версии следствия, в ноябре 2023 года, а также с июня по август 2024 года фигурант, находясь в офисе и квартире, склонял несовершеннолетнюю к совместному употреблению наркотиков, а потом насиловал ее. 2 ноября 2024 года он закрыл в офисе еще одну школьницу, заставил ее употребить запрещенные вещества, а потом также совершил в отношении нее развратные действия.

Ранее в Московской области суд арестовал 35-летнего иностранца за развращение 11-летней местной жительницы.