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11:12, 5 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин уговаривал школьниц употреблять наркотики и насиловал их

В Петербурге мужчина уговаривал школьниц употреблять наркотики и насиловал их
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который уговаривал школьниц употреблять наркотики и насиловал их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по шести статьям, среди которых 131 («Изнасилование») и 230 («Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств») УК РФ. Его хотят отправить под стражу.

По версии следствия, в ноябре 2023 года, а также с июня по август 2024 года фигурант, находясь в офисе и квартире, склонял несовершеннолетнюю к совместному употреблению наркотиков, а потом насиловал ее. 2 ноября 2024 года он закрыл в офисе еще одну школьницу, заставил ее употребить запрещенные вещества, а потом также совершил в отношении нее развратные действия.

Ранее в Московской области суд арестовал 35-летнего иностранца за развращение 11-летней местной жительницы.

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