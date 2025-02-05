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12:40, 5 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка вынесла из кассы кондитерской фабрики 36 миллионов рублей и пошла под суд

МВД: Кассир похитила 36 млн руб из кассы кондитерской фабрики в Кузбассе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В городе Березовском Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении из кассы кондитерской фабрики 36 миллионов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

Женщина предстанет перед судом, туда направлены материалы дела для рассмотрения по существу.

Хищения наличности обнаружила главный бухгалтер предприятия, после чего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полиция установила, что к преступлению причастна кассир. По данным МВД, она за три года похитила из кассы фабрики свыше 36 миллионов рублей путем сокрытия финансовых операций в программе и кассовой книге. На похищенные средства кассир купила транспортные средства, квартиру и путевки на отдых за границей. Это имущество арестовано.

29 января сообщалось, что в Москве суд заочно приговорил к семи годам колонии общего режима бизнесмена Валерия Главацкого по делу о растрате 424 миллионов рублей, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов компании «НТфарма» (входит в структуру «Роснано»).

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