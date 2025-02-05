Российские военные уничтожили станцию Starlink ВСУ

Минобороны: Операторы БПЛА уничтожили станцию спутниковой связи Starlink ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По словам командира разведывательной роты с позывным Колибри, для уничтожения цели был направлен ударный дрон. Оператор БПЛА точным сбросом поразил выявленную станцию, тем самым лишив противника возможности оперативного управления подразделением.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении Starlink и живой силы ВСУ в Харьковской области. До этого российские военные уничтожили три спутниковые станции Starlink и 13 пунктов управления БПЛА ВСУ.