Кадыров заявил об уничтожении Starlink ВСУ в Харьковской области

Кадыров: Под Харьковом уничтожены огневые позиции ВСУ с системой связи Starlink

Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink, а также живая сила Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Харьковской области. Об этом заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Умелыми действиями наших дроноводов были обнаружены передвижения живой силы, их укрытия, а также оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи "Старлинк" в лесопосадках. Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага», — уточнил Кадыров.

По словам главы Чечни, ликвидацией сил и техники противника занимались личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России и ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики вместе с военнослужащими 116-й отдельной бригады особого назначения «Стальная» Росгвардии.

Ранее SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Владелец компании Илон Маск предложил Пентагону взять оплату спутникового интернета на себя, но затем передумал и заявил, что продолжит финансирование.