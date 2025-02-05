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09:51, 5 февраля 2025Россия

Российский генерал раскрыл число раненых и не выживших при ударе ВСУ по Судже

Алаудинов: Около 90 человек получили контузии при ударе ВСУ по интернату в Судже
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Около 90 человек получили контузии при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже, еще четверых спасти не удалось. Число раненых и не выживших раскрыл командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«На днях мы с вами стали свидетелями того, как украинские формирования нанесли удар по школе-интернату города Суджи, в котором находились около 90 наших мирных жителей. И в результате они почти все были контужены», — отметил Алаудинов.

По данным генерала, ракеты по школе-интернату были запущены из Сумской области, добавив, что возможности российских военных позволяют при ударах реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS фиксировать, «откуда вылетает, как прилетает».

Алаудинов также высказал мнение, что ударом по школе-интернату ВСУ пытались отвести внимание от пыток, изнасилований и расправ над мирными жителями в Русском Поречном.

Об атаке на школу-интернат стало известно вечером 1 февраля. Впоследствии сообщалось об обострении ситуации в Курской области: подразделения Вооруженных сил России начали штурм нескольких рубежей на некоторых участках, в то время как ВСУ предприняли попытки укрепить позиции новыми подкреплениями.

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