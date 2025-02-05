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05:38, 5 февраля 2025Мир

Российский посол предостерег Польшу от «самоубийственного» шага

Посол России Андреев: Участие Польши в конфликте на Украине станет самоубийством
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Участие Польши в боевых действиях на Украине станет самоубийством. Об этом предупредил посол России в Варшаве Сергей Андреев в разговоре с РИА Новости.

Он прокомментировал намерение польских властей увеличить траты на оборону, отметив, что они объясняют свое решение «российской угрозой». Однако, по мнению Андреева, милитаризация страны лишена смысла независимо от мотивов.

«В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству», — подчеркнул он.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не представляет себе сценария, при котором произошла бы отправка польских войск на Украину. Он считает, что безопасность Киеву могли бы гарантировать инвестиции американских и европейских компаний.

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