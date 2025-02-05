Российский постпред в Вене призвал Киев не препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призывает Киев прекратить препятствовать ротации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями», — рассказал Ульянов.

Сделать это необходимо, как добавил дипломат, немедленно.

Ранее стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Украину для посещения Киевской подстанции. По его словам, визит необходим для оценки ущерба подстанции и предотвращения ядерной аварии.