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12:22, 5 февраля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту экстренно сменил курс и сел в другом месте

Aviaincident: Самолет Utair экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет авиакомпании Utair экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за больного пассажира. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

3 февраля Boeing 737-800 выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Грозный. Во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту.

Экипаж доложил о произошедшем и решил совершить посадку в аэропорту Астрахани. Пилоты не объявляли сигналы срочности или бедствия, но запросили реанимацию по прибытии. Приземление прошло благополучно.

Ранее у летевшего из Грузии самолета авиакомпании «Азимут» возникла проблема с двигателем. Несмотря на это, аварийная ситуация не декларировалась.

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